Новини ТСН онлайн 19:30 10 червня. Масштабна пожежа на Сумщині! "Бавовна" по всій Росії!

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 10 червня 2024 року, в огляді ТСН: - На Сумщині від 5-ї ранку гасять масштабну пожежу на підприємстві, де зберігали велику кількість займистих матеріалів. На місці працює сотня надзвичайників. Причини пожежі поки не повідомляють. - Інформація про захоплення росіянами села Рижівка на Сумщині - не відповідає дійсності. Проте окупанти активізували наступ на Часів Яр, піхота наступає під прикриттям бронетехніки та танків. - Росіяни вкотре обстріляли Херсон - влучили у житловий будинок. Травмована 102-річна жінка. Ще двоє людей поранені. - "Війна за мною женеться, але я не дам їй спаплюжити моє життя". Так каже підліток з Бахмута, якому лише 16. - На фронті загинув відомий військовий фотограф Арсен Федосенко. Побратими повідомили, що він працював на завданні, коли внаслідок ворожого обстрілу КАБами отримав важке поранення. Один з найкращих фотографів ЗСУ загинув з камерою у руках. - Сезон "бавовни": через невідомі дрони у Казані закрили аеропорт, у Брянській області повідомили про збиття, а у Бєлгородській - про трьох поранених. Долетіли безпілотники і за майже тисячу кілометрів до Ярославської області, де спробували атакувати нафтопереробний завод. - У Європарламенті збережеться проукраїнська більшість - стали відомі результати загальних виборів ЄС. - Ізраїль, що досі не може звільнити заручників, захоплених терористами Хамасу 7 жовтня, одночасно зіштовхнувся з новою хвилею критики від Заходу і внутрішньою політичною кризою. - Брат за брата. Підозру за несплату податків на суму 75 мільйонів гривень отримали брати екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака. - 12 років за шахрайство та виправдовування війни: заочний вирок оголосили екснардепу та довіреній особі Януковича Дмитру Святашу. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. - В Угорщині затримали 32 українців, які напередодні прорвалися через кордон на вантажівці з військовими номерами. - Намагався зірвати мобілізацію і закликав ухилятися від служби. Такі звинувачення висунула СБУ 30-річному чоловіку на Вінниччині, який був адміністратором телеграм-каналу і повідомляв маршрути працівників ТЦК. - Кореспонденти ТСН перевірили, як чиновники та інші посадовці готові виконувати закон, покликаний підвищити рівень знання англійської мови у різних категорій державних службовців. - Рибний мор у Національному заповіднику "Хортиця" у Запоріжжі. Через задуху на берег озера Качиного викинуло чимало рибин. Спеціалісти впевнені, що це все ще наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. - Кореспондент ТСН проінспектував перший офіційно дозволений пляж в Одесі. Головною умовою відкриття була наявність укриття. Загалом дозвіл на роботу цього літа отримали два десятки пляжів Одещини.