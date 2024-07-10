Новини ТСН онлайн 19:30 10 липня. F-16 вже їдуть, Велика Британія дозволила бити по РФ!

Новини України та світу станом на 19:30, 10 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: – F-16 вже в дорозі: коли і звідки чекати винищувачі? – Росіяни тиснуть на Донеччині і беруть під контроль села, на Харківщині ЗСУ відновлюють позиції. – Куди Україна може бити британськими ракетами: рішення нового прем*єра Королівства. – Українські експерти і міжнародні розслідувачі розказали, чим розбили «Охматдит». – Не всі угорці однакові: до України із гуманітарною місією прибув лідер тамтешньої опозиції. – Де продовжують лікування маленькі пацієнти зруйнованого «Охматдиту»? – В останню путь у Львові провели лікарку «Охматдиту», вбиту напередодні російською ракетою – Жертвами обстрілу приватної столичної клініки стали 5 медпрацівників. – 7 вбитих цивільних, 14 поранені: росіяни обстрілюють прифронтові регіони. – Знов росіяни б'ють по енергетиці: звідки братимемо світло? – Країни НАТО виділили понад 7 мільйонів доларів для підтримки жінок у ЗСУ. – Прикинулися зерном: як 23 військовозобов'язаних намагалися нелегально виїхати з країни. – «Ігри сильного духу»: Україна започатковує міжнародні змагання для ветеранів війни. – «Захист України» по-новому: до чого готуватися старшокласникам? – Мрія філателіста: яку подію увіковічнила Укрпошта у новій марці?