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Новини ТСН онлайн 19:30 11 червня. Patriot для України! Бійка ТЦК і медиків! Вбивство в Запоріжжі!

Новини ТСН онлайн 19:30 11 червня. Patriot для України! Бійка ТЦК і медиків! Вбивство в Запоріжжі!

Сили безпілотних систем: нове унікальне військо у складі ЗСУ!

Сюжети випуску

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 11 червня 2024 року, в огляді ТСН

    

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