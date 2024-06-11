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Укрaїнa
Політика
Війна
Гламур
Проспорт
Леді
Здоров’я
Астрологія
Відео
Рецепти
Економіка
Київ
Львів
Цікaвинки
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ТСН
ТСН. 19:30
Новини ТСН онлайн 19:30 11 червня. Patriot для України! Бійка ТЦК і медиків! Вбивство в Запоріжжі!
Новини ТСН онлайн 19:30 11 червня. Patriot для України! Бійка ТЦК і медиків! Вбивство в Запоріжжі!
Новини ТСН онлайн 19:30 11 червня. Patriot для України! Бійка ТЦК і медиків! Вбивство в Запоріжжі!
Сили безпілотних систем: нове унікальне військо у складі ЗСУ!
Сюжети випуску
Сили безпілотних систем: нове унікальне військо у складі ЗСУ!
Графіки відключень світла на 12 червня
Справедливі графіки відключення світла! Куди підуть кошти від подорожчання електрики?
Повертаються додому попри постійні обстріли! Життя за 10 км від фронту!
Понад 2300 ударів лише на Донеччині! Усе про війну на 11 червня
Бійка між працівниками ТЦК і "швидкої" в Одесі
Від оператора БПЛА до командира відділення – відкрито новий рекрутинговий центр
Африканська чума в Чернівцях! Знайдено туші свиней з небезпечним вірусом!
Головне за 11 червня: вбивство, як у 90-ті, та африканська чума в Чернівцях.
Новини ТСН онлайн 19:30 11 червня. Patriot для України! Бійка ТЦК і медиків! Вбивство в Запоріжжі!
Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 11 червня 2024 року, в огляді ТСН
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