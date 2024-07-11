Новини ТСН онлайн 19:30 11 липня. Заборона електронок, спека та магнітна буря, саміт НАТО

Новини України та світу станом на 19:30, 11 липня 2024 року, в огляді ТСН: – Світла стане більше, ситуація з електрикою невдовзі покращиться. – Складна ситуація на фронті: на яких ділянках тривають найзапекліші бої? – Балістика по Сумщині, загиблі і поранені на Донеччині. Під прицілом ворога також прифронтові Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина та Дніпропетровщина. – Чи можливо відновити розтрощений росіянами багатоквартирний будинок на Сирці? – Затори і недбало припарковані автівки: ДСНСники розповіли, що стає їм на заваді під час рятувальних операцій. – До Києва прибув угорський опозиціонер Петер Мадяр з гуманітарною допомогою для "Охматдиту". – Коли Україну чекають у НАТО? Підсумки ювілейного саміту Альянсу. – Коли можливий наступний раунд мирних перемов і де може відбутися другий Саміт миру? – У ЦНАПах та ТЦК зараз пікові навантаження. До 16 липня усі військовозобовʼязані мають оновити дані. – У столиці попрощалися з лікарями клініки "Адоніс", які загинули в понеділок через масовану ракетну атаку росіян. – Трьом офтальмологам з Тернопільщини оголосили підозру через втрату зору у двадцятьох їхніх пацієнтів. – Відсьогодні в Україні заборонено продаж ароматизованих сигарет, тютюну для самокруток, електронних сигарет та рідини до них. – На Харківщині СБУ затримала машиніста Укрзалізниці за співпрацю з ворогом — він збирав для росіян інформацію про пересування військової техніки. – На Одещині СБУ затримала іноземне вантажне судно та його капітана, який допомагав окупантам вивозити з Криму крадене українське зерно. – Довічне за ґратами: у Дніпрі оголосили вирок винному у вбивстві та зґвалтуванні 11-річної дівчинки. – Масштабна пожежа у тимчасово окупованому Енергодарі: вогонь не вщухає вже третю добу. – На Рівненщині ветерани дізнаються про цивільні професії та гранти для створення власного бізнесу. – У Запоріжжі відкрилася благодійна фотовиставка зниклого безвісти військового Олександра Господа. – В Амстердамі відбувся десятий фестиваль української культури, на якому збирали гроші на відновлення української гімназії, знищеної росіянами. – Скільки ще триватиме аномальна спека? – Ще п’ять одеських пляжів офіційно відкрили для відпочивальників. Усі вони пройшли перевірки і встановили укриття. – Як екстремальну спеку переживають мешканці одеського зоопарку? – Україну накрила магнітна буря, яка триватиме щонайменше до суботи.