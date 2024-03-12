Новини ТСН онлайн 19:30 12 березня. На росії вибухають заводи, падають літаки і лунають постріли!

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 12 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Один день на росії: вибухають нафтопереробні заводи у шести містах, упало два літаки, а в білгородській і курській областях з’явились військові загони «Легіону росії», РДК і Сибірський легіон. Вони вже звільнили декілька прикордонних сіл і просуваються углиб росії - 4 дітей постраждали через обстріл Сумщини. Росіяни скинули дві керовані авіабомби на будинки у Великописарівській громаді - Атака на Херсонщину.Одна людина загинула, троє поранено. На чоловіка у Зміївці росіяни скинули вибухівку з дрона. Що відбувається в самому Херсоні? - Ситуація на Сході України вперше за останні три місяці значно покращилась, а про демобілізацію під час війни йтися не може - заявив президент Зеленський в інтерв'ю французьким медіа - Вибух удома. 35-річний житель села Шевченка на Донеччині знайшов підозрілий предмет, приніс його додому та почав розбирати на кухні. Стався вибух. Чоловік загинув, матір із дівчинкою в тяжкому стані у лікарні - Прощання з героєм. В Івано-Франківську сотні людей прийшли попрощатися з 33-річним льотчиком-винищувачем Андрієм Ткаченком. Він 8 березня у небі над Донеччиною. У чоловіка залишилися дружина та 6-річний син - Кров для тварин. Чи всі домашні собаки і коти можуть стати донорами крові і які до них вимоги? - Загубилися у горах. Закарпатські прикордонники врятували у високогір'ї двох знесилених чоловікІв, які намагалися дістатися Румунії