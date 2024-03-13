Новини ТСН онлайн: 19:30 13 березня. Чорний день на Яворівському полігоні. Повідомлення від РДК

Новини України та світу станом на 19:30, 13 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Зросла кількість загиблих унаслідок ракетної атаки Кривого Рогу і триває пошукова операція у Сумах. - Реактивна артилерія проти росіян. Українські бійці показали, як гатять по окупантах старенькими "Градами" на Авдіївському напрямку. - Російські добровольці з РДК обіцяють удари по позиціях російських військових у Бєлгороді і Курску. Цивільним радять забиратися звідти геть. - "Тауруси" не дасть. Канцлер Німеччини Олаф Шольц повторює, що надавати таку зброю без участі німецьких солдатів - невідповідально. Це, на його думку, зробить Німеччину стороною війни. - Данія оголосила про новий пакет допомоги Україні вартістю в 336 мільйонів доларів. Що туди входить? - Вбивство української біженки в Німеччині. Це 27-річна українка, яку раніше оголосили зниклою безвісти - "Чорний день" або друга річниця обстрілу Яворівського полігона на Львівщині: хто тоді зкоригував ворожий вогонь і чи несе ця людина покарання? - Комік з Третьої штурмової бригади Віктор Розовий взяв відпустку, аби одружитись. Хто його обраниця? - Як покарали поліцейську, яка змусила дітей присідати під час профілактичної бесіди у чернівецькій гімназії? - Якого лиха накоїла скажена лисиця в середмісті Кропивницького? - Дорога до Антарктиди: які завдання у 29-ї української наукової експедиції? - Невдалий запуск: в Японії вибухнула ракета з розвідувальним супутником.