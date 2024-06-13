Новини ТСН онлайн 19:30 13 червня. Жалоба у Кривому Розі, рішення Рамштайну і трагедія на Буковині

Новини України та світу станом на 19:30, 13 червня 2024 року, в огляді ТСН: - Ворог цілить по українських регіонах. Двоє дітей постраждали через ракетну атаку на Дніпропетровщині. - Наслідки російської атаки по Кривому Рогу: 9 загиблих та 32 постраждалих. За життя 3 поранених борються лікарі. - Потоплені російські човни та знищена новітня установка зв'язку ворога. Ситуація на лінії фронту. - Чи закриє НАТО небо на заході України і коли у нас з'являться F16? Нове засідання у форматі "Рамштайн" у Брюсселі. - Зеленський на зустрічі "Великої сімки", яка погодила для України кредит на 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. - Звідки росіянам вдається діставати деталі для своїх винищувачів? Звіт від аналітиків. - Обвал курсу російського рубля. США і Велика Британія запровадили небувалі санкції проти Московської біржі. - росія виставила на сайт з усиновлення анкети викрадених українських дітей - британська газета Financial Times. - Дефіцит в енергосистемі може збільшитися. Днями Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок АЕС. - Кримінальна драма у середмісті Києва. Двоє зловмисників викрали кардіохірурга і вимагали у нього 2 мільйони доларів. - Трагедія на Буковині. Під час купання на Дністрі 15-річний хлопчик втопився, а його однокласника шукають рятувальники. - У Києві попрощалися з відомим фронтовим художником Арсеном Федосенком. - День звільнення Маріуполя. Десять років тому батальйони Азов та Дніпро визволили місто від проросійських бойовиків. - Символічний потяг «Жовта стрічка» вирушив з Одеси до Краматорська. На його вагонах нанесені назви усіх тимчасово окупованих населених пунктів. - Коні Пржевальського повертаються в степи Казахстану вперше за майже 200 років. - Українські полярники з "Академіка Вернадського" показали потішні кадри тюленя, який полював просто поблизу станції.