Новини ТСН онлайн 19:30 13 лютого. $60 млрд для України. Успіх ЗСУ. Різка заява Шольца

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 13 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - $60 млрд для України. Сенат США проголосував "за". Чи підтримає законопроєкт увесь Конгрес? - Успіх ЗСУ. Сили оборони просунулися на захід від Кремінної та на півдні біля Роботиного. - Харків прощається із жертвами російської атаки по нафтобазі. Поховали подружжя, яке живцем згоріло у своєму домі. - Артилерійський удар по Харківщині. На ринку у Вовчанську загинула жінка, ще одна - зазнала поранень. - У Дніпрі евакуювали лікарню і закривають школи. Ворожі дрони пошкодили ТЕС. - У Харкові судять ворожого агента. За даними СБУ, відомий у місті спортсмен фотографував наслідки атак та звітував російським кураторам. - Упіймали диверсанта. На Рівненщині СБУ затримала громадянина Білорусі, який готував російські удари, щоб знеструмити Київ та область. - Харчі для армії. Чи зможе нова модель закупівель відфільтрувати махінаторів? - Українське зерно на асфальті. Польський міністр сільського господарства перепросив в України за інцидент. А прокуратура розслідує справу через "знищення майна". - Німеччина обіцяє захищати Польщу в разі нападу Росії - різка заява канцлера Шольца. - Путін і Карлсон. Розбір "історичного" екскурсу кремлівського диктатора. - Безкоштовні презервативи й тестування на ВІЛ - у Києві відзначили Міжнародний день презерватива. - Потяг для закоханих. "Укрзалізниця" готує сюрприз до Дня Валентина. - До України суне похолодання. По всій країні прогнозують тумани, мряку та мокрий сніг.