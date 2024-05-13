Новини ТСН онлайн 19:30 13 травня. Наступ росіян на Харківщині, збитий ворожий Су-25

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 13 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Евакуація на Харківщині. Уже вдалося вивезти майже 6 тисяч людей з Вовчанського та Липецького напрямків. - Збитий ворожий штурмовий літак та наступ росіян на Харківщині. Свіжі фронтові зведення. - Як світові політики реагують на загострення на північному сході України? - Що стало причиною вибуху у багатоповерхівці в російському Бєлгороді? - Для чого Кремль влаштував кадрові перестановки? - В Україні завтра стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. - Аlyona Аlyona повернулася до Києва. Хто влаштував сюрприз українській учасниці Євробачення?