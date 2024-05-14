Новини ТСН онлайн 19:30 14 травня. Наступ росіян! Евакуація в двох областях!

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 14 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Триває евакуація з прикордоння Харківщини та Сумщини, які атакує ворог. Місцевих жителів вивозять поліцейські, рятувальники та волонтери. - У Сумах встановлюють п'ять мобільних укриттів. Де будуть розміщені захисні конструкції? - Попри численні протести в Грузії ухвалили скандальний закон про "іноагентів". - ППО для Харківщини та якнайшвидше постачання зброї для українського фронту - теми розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, який приїхав до України з неоголошеним візитом. - У Києві знову масштабний прорив водомереж біля метро "Либідська". Чи постраждала станція метрополітену? - На Волині усю ніч розшукували дворічних двійнят. У якому стані малята і чому пішли з дому? - У Карпатах знайшли тіло загиблого туриста. Його особу має встановити експертиза. - 14 травня розпочалася основна сесія НМТ. Учасників просять подбати про їжу та теплі речі, щоб не мерзнути в укриттях під час можливих повітряних тривог. - В Україні вшановують людей, які рятували євреїв від нацистів. Близько трьох тисяч українців Ізраїль визнав Праведниками народів світу.