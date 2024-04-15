Новини ТСН онлайн 19:30 15 квітня. Вибухи та атаки! Заморозки скоро!

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 15 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Окупанти атакують Україну. Двоє загиблих від удару КАБом на Харківщині, є поранені. На Херсонщині поранена 16-річна дівчина. Вибухи лунали і на Полтавщині. - 13 поранених, понад 30 потрощених будинків - це наслідки ракетної атаки Дніпра напередодні. Росіяни випустили по місту керовану авіаційну ракету. Більшість жителів тихого району на момент удару окупантів були вдома. - Понад пів сотні зіткнень за добу по всій лінії фронту. Запеклі бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Росіяни, ймовірно, просунулися у районі Часового Яру. - Свій перший рекрутинговий центр відкрила у Львові 24-та окрема механізована бригада імені Короля Данила. Бійців відбирають після прискіпливих співбесід. - Протест - під стінами, а в залі – бійка депутатів: у парламенті Грузії гучно розглядали скандальний закон про "іноагентів". - Росія йде під воду: небачене водопілля накрило ще два регіони. У місті Курган та області рівень води в річці перевищив 6 метрів. Продовжує заливати і Томську область. - Від російських атак страждає все живе: орнітологи б’ють на сполох і побоюються, що деякі види птахів можуть назавжди зникнути з України. - Заморозки, сніг та грози: Україну накрив циклон зі Скандинавії. Похолодання розпочнеться із західних областей і пошириться на Центр та Північ. А під кінець тижня з Румунії прийдуть грози та дощі. Не виключені заморозки та мокрий сніг. - Гамадрили, гімалайські ведмеді та гуцульські коні: справжній бебібум у Вінницькому зоопарку. Чи не найбільше відвідувачів радує мавпеня, яке народилося місяць тому. Поповненню тут неабияк радіють, адже з початком війни зоопарк не може купувати чи обмінювати екзотичних тварин з-за кордону.