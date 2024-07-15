Новини ТСН онлайн 19:30 15 липня. Остання доба оновлення даних, КАБи на Мирноград, коли спаде спека

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 15 липня 2024 року, в огляді ТСН: - 69 бойових зіткнень сталося на фронті з початку доби. - Ситуація навколо Торецька: про бої розповіли воїни 32-ї механізованої бригади. - Німеччина передала Україні пакет допомоги з новим ППО в складі. - Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки міжнародних візитів та поспілкувався з журналістами про ситуацію в Україні. - Посилене патрулювання вулиць поліцією та працівниками ТЦК і штрафи за порушення правил військового обліку - це чекає військовозобов'язаних після 16 липня. - Загиблий та 11 поранених на Донеччині. На Мирноград окупанти скинули дві керовані авіабомби. - День Української Державності. Цього року вперше - саме 15 липня. - Хто намагався вбити кандидата в президенти США Дональда Трампа і яких висновків наразі дійшло слідство. - На Одещині ДБР з'ясовує обставини смерті військовослужбовця, який намагався перетнути кордон із Молдовою. - Одразу 27 чоловіків, які намагалися незаконно потрапити до Молдови, затримали одеські прикордонники. - У Кременчуці на Полтавщині поліція шукає зникле з пологового немовля. - 66 людей загинули на водоймах України лише цими вихідними, серед них 10 дітей. - Більшість регіонів України зараз переживають пікову спеку - так нинішні високі температури характеризують синоптики. Скільки триватиме? - Ще день тому Львівщина потерпала від аномальної спеки, а тепер - від аномальної грози. - Доля Катерини. Не зберігати знесений пам'ятник російській імператриці, а переплавити його на пам'ятні монети - пропонують в Одесі військові та ветерани.