Новини ТСН онлайн 19:30 15 травня. Замах на Фіцо. Удари по Дніпру та Херсону. Битва за Вовчанськ

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 15 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. В якому стані прем'єр? - Ракетний удар по Дніпру. Є загиблі та поранені. Ворог цілився в об'єкт інфраструктури. - Херсон російські війська обстріляли двічі. З авіації вдарили по Центральному району - 18 поранених, серед них - 15-річний підліток. - ЗСУ відбили наступ росіян у районі Вовчанська та частково витіснили їх з міста. Це дані Генштабу ЗСУ. - Евакуація під обстрілами. Як поліція вивозить мирних жителів Вовчанської громади - ексклюзивний репортаж кореспондента ТСН Олександра Моторного. - Україна сама має обирати тактику, якою воювати. Так прокоментував можливість застосування американської зброї по території Росії держсекретар США Ентоні Блінкен. - Пам'ятка для військовозобов'язаних: які документи слід мати при собі, кому і коли приходити у ТЦК відповідно до нового закону про мобілізацію? - Як за 100 тисяч гривень отримати судимість і уникнути мобілізації? СБУ та ДБР на Рівненщині дізналися і затримали поліцейського. - Роберт Фіцо у лікарні у критичному стані. Хто цілився у прем'єра Словаччини, навіщо і як реагує міжнародне співтовариство? - Чому під час тренувального стрибка з парашутом загинув курсант Одеської військової академії - розслідує ДБР. - Наловив рідкісної риби на понад 100 тисяч гривень. Що загрожує браконьєру із Запоріжжя? - Екстрені відключення світла. Українців закликають до економії. - В Ужгороді стартував всеукраїнський ветеранський велопробіг на спомин про полеглих на війні захисників.