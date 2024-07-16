Новини ТСН онлайн 19:30 16 липня. Дедлайн для оновлення даних! Зимовий час назавжди!

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 16 липня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - П'ятеро поранених у Херсоні. Росіяни завдали ракетного удару по Корабельному району. - Останній день, аби уникнути штрафу. 16 липня закінчується термін оновлення даних військовозобов'язаних. - Зимовий час назавжди! Верховна Рада скасувала перехід на літній час. - Без мита та ПДВ - депутати запровадила пільги на імпорт сонячних батарей, вітрових станцій та акумуляторів. - Другий після Трампа. Зʼїзд Республіканської партії затвердив кандидата у віцепрезиденти США. Хто він і що каже про Україну? - У Києві попрощалися з Миколою Коханівським. Засновник і перший комбат добровольчого батальйону ОУН загинув на фронті. - Нові подробиці авіакатастрофи рейсу МН-17 над Донеччиною. - 9 мільйонів гривень - Порошенко вніс заставу за колишнього розвідника Романа Червінського, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського літака. - "Динамо" допоможе відбудувати "Охматдит". Футбольний клуб долучиться до відновлення відділення для дітей з орфанними захворюваннями. - Викрадали телефони загиблих воїнів і знімали гроші з їхніх рахунків. У Дніпрі підозрювані в цих злочинах намагаються вийти на волю. - Непритомна у багажнику авто - нові подробиці "полювання на відьму" в селі на Хмельниччині. - Відкладена жертва війни. У зоопарку Шотландії помер ведмідь, якого врятували з-під обстрілів на Донеччині. - Кіт із Сирця в Києві повернувся у родину. Знайшлися господарі котика, якого врятували з-під руїн будинка, що його росіяни розбомбили під час масштабного обстрілу Києва.