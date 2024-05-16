Новини ТСН онлайн 19:30 16 травня. Наступ на Харківщині зав'яз, бавовна у Криму і світло зникає

Новини України та світу станом на 19:30, 16 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Касетними боєприпасами росіяни вдарили по селу у Вовчанській громаді на Харківщині. Поранені 6 людей - 2 медики, 2 водії, керівник місцевої військової адміністрації та місцевий житель. - Наступ ворога на Харківщині зав'яз. Які плани окупантів стосовно Вовчанська? Свіжа бавовна у Криму на аеродромі “Бельбек”. Цієї ночі було знищено ЗРК С-400, два літаки МІГ-31, горів склад паливно-мастильних матеріалів. - Може зупинити війну, але публічно говорить лише про те, що виступає "проти її затягування". Росія та Китай випустили спільну заяву. - Замах на словацького прем'єра: затриманому нападнику вже висунули обвинувачення. У якому стані Роберт Фіцо? - Євросоюз заморозить заявку Грузії на вступ, якщо скандальний закон про іноземних агентів набуде чинності, - попередження від європейських чиновників. - Шалено успішний виступ - кореспондентка ТСН відшукала заклад у столиці, у якому зіграв на гітарі держсекретар США Ентоні Блінкен. - Не блекаут, але світло вимикатимуть. Через дефіцит електроенергії, по Україні діятимуть графіки погодинних відключень. - Чи в змозі Україна підготуватися до наступного опалювального сезону? Прогнози експертів. - День Вишиванки: українці по всьому світу повдягали національний одягу. ТСН теж доєдналася до дрескоду.