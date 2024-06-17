Новини ТСН онлайн 19:30 17 червня. Успіхи ЗСУ, захоплений танк-черепаха, погода на тиждень

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 17 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Бригади "Азов" та "Буревій" вибили окупантів із деяких позицій у Серебрянському лісі. Українські бійці змогли просунутися на кілометр углиб та на два кілометри по фронту. - Унікальне відео роботи української авіації. - Затрофеїли ворожий танк-мутант, а танкістів узяли в полон. Бійці 22-ї окремої механізованої бригади вперше захопили "танк-черепаху". - Мисливці за дронами: як працює ППО на Запоріжжі. - На село Нова Полтавка на Донеччині росіяни скинули півтонну керовану авіабомбу. Сімох людей посікло уламками. Серед потерпілих – двоє братів 4 та 7 років. - У додатку "Резерв+" з'явиться QR-код, який вважатиметься військово-обліковим документом. - Зниклі підписи. Комюніке швейцарського Саміту миру залишається відкритим до підписання. Зараз їх 78: за ніч свою долученість скасували Індонезія та Ірак. За кілька місяців може бути другий Саміт миру, де участь уже візьме Росія. - Очільники держав Євросоюзу з'їхалися до Брюсселя, щоб обрати нове керівництво ЄС. Чинна президентка Урсула фон дер Ляєн розраховує залишитися на посаді на другий термін. - Курбан-байрам цими днями відзначають мусульмани з усього світу. - Чоловік - урятувався, жінка - потонула. На Черкащині на базі відпочинку рятувальники витягли з води позашляховик. - Трагедія на Вінниччині. 23-річний чоловік застрелив свою 18-річну дружину та її подругу, а потім вкоротив віку й собі. - Готував плацдарм для окупантів на півдні Дніпропетровщини. У Нікопольському районі затримали зрадника, що працював на ФСБ. - Уперше від початку повномасштабного вторгнення в Києві відбувся марш ЛГБТ-спільноти. - Ворожа жилетка. У Вінниці штраф виписали жінці, що розгулювала містом у безрукавці з написом "Росія". - 0:3 - у першому своєму матчі на Чемпіонаті Європи збірна України програла команді Румунії. - "Укренерго" змінило графіки вимкнення світла на 17 червня. Зокрема, знеструмлення буде застосовуватися лише впродовж трьох вечірніх годин. А саме - від 19:00 до 22:00. Причина - зниження споживання через погоду. - Погодні гойдалки зі спекою та періодичними дощами - прогноз погоди на тиждень.