Новини ТСН онлайн 19:30 17 квітня. BMW влетіло у зупинку і покалічило військову! Прогноз погоди!

- Уже 17 загиблих та понад 60 поранених через обстріл ракетами Чернігова. Пошуково-рятувальні роботи у 8-поверховій будівлі тривають. Поруйновано ще 4 багатоповерхівки поряд, заклад вищої освіти і лікарню. - Жорсткіші графіки відключень світла запровадили на Харківщині. В Укренерго зазначають: обмеження необхідні, щоб подолати наслідки аварії. Як рятуються харків'яни? - Засідання Ради Україна-НАТО за участю Зеленського відбудеться 19 квітня - повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. - Спікер Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування надання допомоги Україні вже цього тижня. Щоправда, розділивши сенатський законопроєкт на чотири частини, за кожну з яких голосуватимуть окремо. - Данія оголосила про новий пакет підтримки України. Майже 300 млн євро підуть на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів. - Уряд Латвії відправляє безпілотники українській армії. Раніше дрони надсилали за громадські пожертви. Загалом у Ризі планують виділити на коаліцію дронів щонайменше 10 млн євро. - Суддя Олексій Тандир, якого звинувачують у ДТП на блокпості торік на Київщині, хоче мобілізуватися до війська. Прокурор та представники загиблого категорично проти. Кажуть, спочатку Тандир має отримати вирок, а тоді вже йти на службу, якщо дозволить закон. - У столиці на Берестейському проспекті BMW в'їхало у зупинку громадського транспорту. Авто зачепило жінку-військовослужбовицю, яка очікувала на транспорт. Її з травмами ніг доправили до лікарні. Чому сталася ДТП? - Готується до виписки. 19-річний Богдан Салімов з Мирнограда на Донеччині три години пробув під завалами будинку після влучання російської ракети. Лікарі зробили неможливе - за місяць хлопець, який ледве міг рухатися, уже самостійно ходить. - Хто відновлюватиме поруйновані росіянами історичні будівлі? В Україні стартує національна програма підготовки фахівців з реставрації пам'яток культурної спадщини. - Весняне тепло поступилось дощам. У високогірному Верховинському районі на розквітлих деревах та траві лежить кількасантиметровий шар снігу. Літня погода тримається на Сході України.