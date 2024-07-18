Новини ТСН онлайн 19:30 17 липня. F-16 скоро, Червінський на свободі, менше допомоги від Німеччини

Новини України та світу станом на 19:30, 17 липня 2024 року, в огляді ТСН: – Наші вдома! 95 українських військовослужбовців повернулися з полону. – Понад 110 бойових зіткнень на лінії фронту: на яких напрямках найгарячіше? – Яка ситуація у Часовому Яру — репортаж з охопленого вогнем міста. – Перші F-16 скоро будуть в українському небі. Літаки можуть суттєво змінити ситуацію на фронті. – Кримський міст досі не відновлено після останньої української атаки рік тому, коли опору протаранили морські дрони «Sea Baby». – Ситуація у прифронтових регіонах: загиблий на Донеччині, поранені на Херсонщині та велика пожежа на Харківщині. – Обстріли, пожежі і зруйновані будинки: як люди виживають у прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі. – Нові правила перетину кордону! Відсьогодні військовозобовʼязані не можуть виїхати за кордон без спеціального QR-коду, а у разі відсутності військових документів їх можуть затримати. – Понад 5 мільйонів українців оновили військово-облікові дані. Які наслідки чекають на тих, хто не встиг? – Кілька тисяч людей зареєструвалися в Польщі для вступу до Українського добровольчого легіону. – Менше грошей для України?! Уряд Німеччини планує скоротити видатки на підтримку України. – Десяті роковини авіакатастрофи над Донеччиною: у 2014-му російські бойовики ракетою БУКа збили рейс МН-17. – Хто доправляє Путіну елітні автівки з Європи і як вони обходять санкції? – Зрадників України та колаборантів позбавлять державних нагород. – Колишнього розвідника Романа Червінського випустили із СІЗО під заставу в 9 мільйонів гривень. – У Раді зобов'язали державних замовників публікувати на Prozzoro ціни будматеріалів. – Операторів зобов'язали встановити обладнання, яке б тримало 10 годин без живлення — мобільний звʼязок не зникатиме? – Четверо загиблих та семеро потерпілих: на Львівщині маршрутка зіткнулася з тягачем. – Град і шквальний вітер! Після пекельної спеки Україну накриють грози. Чи принесуть вони похолодання?