Новини ТСН онлайн 19:30 18 червня. Борова під загрозою?! Оновлення в "Резерві+"!

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 18 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Росіяни нарощують ударний кулак для наступу на Борову на Харківщині - DeepState. - На Харківщині 47-річний чоловік поранений у селі Курилівка, у селі Борівська Андріївка внаслідок обстрілу постраждала місцева жінка. - До 22 зросла кількість потерпілих унаслідок ракетного обстрілу Полтави. Серед поранених - троє дітей. - 400 тисяч українців уже завантажили QR-код військово-облікового документа. - На Закарпатті прикордонники пострілами зупиняли ухилянтів, які з гумовим човном прямували до річки Тиси. - У Києві попрощалися з пілотом Валентином Коренчуком на псевдо "Бджоляр", одним із легендарних "Привидів Києва". - Вагітна киянка Лейла Крупа прийшла на могилу загиблого коханого, щоб розповісти, що у них буде дівчинка. - Активність російських шпигунів-дипломатів у Європі. Як реагує поліція Швейцарії та Німеччини? - Візит до Києва голови Сейму Литви Вікторії Чміліте-Нільсен. Про що домовились? - Замах на казахського опозиційного журналіста Айдоса Садикова в Києві. Що відомо на зараз? - Як аграрії сіють і збирають врожай під обстрілами - репортаж у День фермера України. - Польські фермери розливають свинячий гній уздовж кордону з Білоруссю - аби відлякати мігрантів-мусульман. - Загадковий міст виринув з дна річки Ушиця на Хмельниччині. Що зацікавило істориків і науковців? - Для чого співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки "Резервіст" із ветеранами "Азову"? - Волонтери запросили пораненого бійця і його наречену на їхнє ж весілля. Де святкували?