Новини ТСН онлайн 19:30 19 березня. "Рамштайн", звірства ТЦК, ракетні удари, скандал із метро

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 19 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Два ракетні удари по місту Селидове на Донеччині. Постраждали четверо місцевих жителів, вибухами зруйновані 24 будинки. - В Одесі попрощалися з медиком швидкої допомоги, якого вбила російська ракета під час подвійного удару балістикою 15 березня. - Німеччина приймає 20-ту зустріч у форматі "Рамштайн". Пів сотні країн світу міркуватимуть, як підтримати Україну зброєю. - Спрямувати 90 відсотків прибутків від заморожених російських активів - на зброю для України, запропонував головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. - Мільйонні оборудки та родинні зв'язки. Журналісти "Бігус-інфо" оприлюднили другу частину розслідування про схеми розкрадання в Київському метрополітені. - Вибухотехніки знищили бойову частину російського "Шахеда", який увігнався у багатоповерхівку в Кривому Розі. - Засіють зерном, а не мінами. Рятувальники розміновують поля Київщини, на яких два роки тому були активні бої. - Прощання з Геннадієм Москалем у Чернівцях. Колишній очільник Луганської та Закарпатської областей помер після важкої хвороби. - Скандал із ТЦК на Закарпатті. 28-річний харків'янин звинувачує працівників військкомату в побитті та доведенні до самогубства. - На Волині проводять артреабілітацію для родин загиблих та зниклих безвісти бійців. - Ліні Костенко - 94. Поетеса і класикиня української літератури святкує 19 березня день народження.