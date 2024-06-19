Новини ТСН онлайн 19:30 19 червня. План Росії до появи F-16! Ексклюзив з розбитого Вовчанська!

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 19 червня 2024 року, в огляді ТСН: - Росія хоче розширити географію боїв до того, як в Україну надійдуть F-16 - Сирський. - Через великі втрати Кремль планує перекинути до Вовчанська морських піхотинців із Тихоокеанського флоту, нині у місті заблоковані десятки окупантів: репортаж з передової. - Нелюдський злочин окупантів: в Офісі генерального прокурора повідомили подробиці жорстокого вбивства під Волновахою. - ГУР ідентифікувало російських військових, які стратили українських військовополонених поблизу Роботиного наприкінці травня. - "Резерв+" стає офіційним документом: які нові дані про себе можна знайти у додатку? - Один загиблий, восьмеро поранених, потрощені приватні будинки і багатоповерхівки: наслідки ворожих обстрілів. - Росіяни пошкодили енергетичний об’єкт у центрі України: як це вплине на графіки відключень? - Польська підтримка: до Києва вперше прибув спікер Сейму. - Диктаторське рандеву: Путін приїхав до друга Ина. Чого остерігаються у НАТО? - Замах на казахського журналіста в Києві: дружина пораненого називає замовником нападу президента Токаєва, а він пропонує допомогу в розслідуванні. - Сексуальне насилля як зброя: росіяни на окупованих територіях чиняють наругу над українцями, незалежно від віку та статі. - За непрохані хтивки будуть карати: президент підписав закон про сексуальні домагання. - Хотів любові - отримав арешт: росіяни завербували чоловіка з Харківщини у чаті знайомств. - Вивезли сироту до Росії і по-тихому оформили йому там громадянство: як вдалося повернути додому 16-річного українця? - "Бріджертони" - за нас: як зірки популярного серіалу підтримують Україну?