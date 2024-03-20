Новини ТСН онлайн: 19:30 20 березня березня. УДАР по Харкову - кількість загиблих збільшилася

Новини України та світу станом на 19:30, 20 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Приліт по Харкову. Росіяни вдарили ракетою по цивільному підприємству. 5 людей загинули, 7 працівників постраждали, під завалами ще можуть бути люди - Прикордонні села Сумщини зазнають найважчих ударів росіян від часів деокупації області. Ексклюзивний репортаж ТСН про евакуацію жителів Великописарівської громади - Масштабну пожежу ліквідовують у Харкові. Зайнявся склад, де зберігали балони з фарбою - Гаряче на Авдіївському напрямку. Бійці 59-ї бригади Максим Богачук та Катерина "Пташка" Поліщук закликають донатити на дрони для підрозділу - Переводитимуть економіку на військові рейки. Вже 21 березня на саміті глав держав ЄС у Брюсселі порушуватимуть питання нових оборонних викликів - У Німеччині в озері знайшли тіло 51-річної українки Марини Стеценко. Два тижні тому на березі Рейну виявили тіло її дочки, 27-річної Маргарити. А маленьку онучку поліція знайшла у подружжя - німця і росіянки - Замість весільних квітів – жалобні. З 21-річним захисником України Олесем Самчуком прощалися у Рівному в день, коли він мав з передової приїхати на власне весілля - На ПП "Медика-Шегині" поляки не будуть пропускати легкові авто та автобуси 20 березня орієнтовно до 20:00 — ДПСУ - Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова протягом 100 років може віддавати мільярдні збитки, завдані банкрутством Платинум Банку - На третину побільшало копитних на Дніпропетровщині. Олені та кабани змушені мігрувати, бо втікають від бойових дій до тихіших регіонів - У Міжнародний день щастя найкращий молодий учитель за версією Global Teacher Prize Ukraine Петро Сітек зі Львова учив мріяти школярів у Ірпінському ліцеї - Весняний настрій. Магнолії рясно розквітли у Мукачевому