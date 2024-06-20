Новини ТСН онлайн 19:30 20 червня. Удари по енергетиці! Убиті в полоні! Patriot від Румунії!

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 20 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Росіяни скинули КАБ на житловий дім у Костянтинівці на Донеччині. Під завалами загинув місцевий житель, іще один - дістав поранення. - Cемеро енергетиків постраждали внаслідок російської нічної атаки на Україну. Усі вони в лікарні, один - у тяжкому стані. - Наслідки буревію: порвані дроти, поламані дерева, заблоковані дороги. У Вінниці через вітрюган дерево впало на перехожого. Чоловік потрапив до лікарні. - Убиті в полоні - родичі українських бранців та правозахисники звинувачіють Росію у тортурах та убивствах полонених українців. - Змушували ходити до російської школи і щопонеділка співати ворожий гімн. На підконтрольну Україні територію повернули 10 дітей з тимчасово окупованих районів Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя. - У Європі - найбільша криза біженців з часів Другої світової. Як вирішувати проблему? - 8 поранених, серед них одна дитина. Автобус з українцями перекинувся у Польщі. - Наруга над могилами героїв! Поліція затримала жінку, яку підозрюють у вандалізмі на Аскольдовій могилі. - "Армія+". Мініоборони запустило чат-бот із інформацією про мобілізацію, ТЦК, ВЛК, відстрочку, грошове забезпечення. - У Луцьку попрощалися з військовим Ігорем Приступою, волонтером та вихованцем "Пласту". - У Києві частково перекриють Північний міст. - Верховна Рада перезапускає роботу Бюро економічної безпеки. - Євросоюз погодив новий, 14-й, пакет санкцій проти Росії. Скраплений газ із РФ відтепер заборонено реекспортувати в треті країни. - Перший результат візиту Путіна до КНДР - Південна Корея оголосила, що перегляне питання постачання зброї Україні. - Україна наступного тижня офіційно розпочне переговори щодо членства в ЄС - Стефанішина. - Ще один Patriot! Румунія передасть Україні систему ППО. - Друге життя пластикових кришечок: юні ентузіасти із Херсона відкрили майстерню на Хмельниччині. - Літнє сонцестоянння - традиції, забобони, прогнози. - На йогу гуртом! Киян навчають практик, які поліпшують здоров'я. - Мовою квітів: У Києві створили квіткову інсталяцію із проханням надати Україні літаки F-16.