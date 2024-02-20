Новини ТСН онлайн 19:30 20 лютого. Пекло боїв під Авдіївкою! Подружжя військових підірвали в авто!

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 20 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Росіяни скидають гранати з хімічною речовиною на Запорізькому напрямку фронту і на Донеччині. - Ще один розстріл українських полонених - біля Роботиного на Запоріжжі окупанти вбили трьох полонених, повідомляє DeepState. - Мільйон безпілотних систем до кінця року має поставити до України нещодавно створена коаліція дронів. - Катери, боєприпаси та засоби ППО: Швеція представила найбільший пакет підтримки України - Вибух мікроавтобуса Української добровольчої армії під Одесою. Постраждало подружжя, яке було всередині. Хто заклав вибухівку? - Розсипане зерно на залізниці: у Польщі триває великий протест фермерів з перекриттям кордону, доріг і підʼїздів до портів. - Державна зрада: ДБР повідомило про підозру Володимиру Сівковичу, який десять років тому був керував побиттям студентів на Майдані. - Україна згадує Небесну сотню: 10 років минуло від розстрілів на Майдані. Вшанування у центрі столиці і тисячі паперових янголів у Чернівцях.