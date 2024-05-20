Новини ТСН онлайн 19:30 20 травня. Вирішальні місяці у війні. Оновлення даних у ТЦК

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 20 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - 12 загиблих і чотири десятки поранених. Росіяни вкотре обстріляли Харківщину. В області день жалоби в пам'ять про жертв останніх атак. - Бої у Вовчанську. Ворожа піхота не припиняє спроб закріпитись у центральній частині міста та перетнути річку Вовча. - Рівно два роки тому останній український воїн вийшов з "Азовсталі". У російському полоні досі перебувають тисячі захисників міста - тільки бійців "Азову" серед них 900. - Наступні місяці будуть вирішальними - так міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання контактної групи "Рамштайн". - Перший робочий день після набуття чинності закону про мобілізацію. Чоловіки від 18 до 60 років мають 2 місяці, аби оновити дані у ТЦК. - Авіатроща в Ірані. Що змінить загибель президента країни? - До суду обидві сторони. У Міжнародному кримінальному суді вимагають видати ордер на арешт і лідера ХАМАСу Ях'ї Сінвара, й ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу. - Стабілізаційні знеструмлення заплановані 20 квітня від 18:00 до опівночі. І 21 травня впродовж дня. - Державний прапор, що побував у космосі, повернувся до України. - Випускники ірпінської школи №3 станцювали прощальний шкільний вальс у вестибюлі центрального залізничного вокзалу столиці. Мелодію вальсу виконала відома іспанська скрипалька Летиція Морено, яка приїхала з концертом до Києва.