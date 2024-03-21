Новини ТСН онлайн: 19:30 21 березня. Ракетний удар РФ по Миколаєву! Прощання з 22-річною медикинею

Новини України та світу станом на 19:30, 21 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Ворожий ракетний удар по Миколаєву: є загибла та поранені - Три десятки ракет по столиці: як кияни оговтуються після масованої ракетної атаки? - 22 назавжди: у Києві попрощалися з бойовою медикинею, яка загинула, рятуючи побратимів. - В лісі біля Мощуна, де відбувалися бої з росіянами, створюють меморіал - В Харкові під завалами підприємства, в яке влучила російська ракета, рятувальники досі шукають людей. Завтра у місті день жалоби. - Зброя для України за рахунок росії. Лідери Євросоюзу обговорюють передачу прибутків від російських знерухомлених активів - на військові потреби Києва. - Хвиля обурення з боку української громади - в Австралії показали документальну стрічку, яка висвітлює війну очима росіян - Поліграф для київських чиновників. Чому їх закликають перевіряти на детекторі брехні?