Новини ТСН онлайн 19:30 21 лютого. Гучна заява Зеленського та ракети по Краматорську

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 21 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Наслідки обстрілу Краматорська - уже 7 постраждалих, сотні пошкоджених квартир, перебої з водою. - Зеленський готовий зустрітися з Туском і представником ЄС на українсько-польському кордоні. - Блокада у відповідь. Українські перевізники на чотирьох пунктах перетину зупиняють польські фури, які проїхали кордон повз загальну чергу. - Сьомий літак за тиждень збили Повітряні сили ЗСУ. - НАБУ і САП назвали минулий рік найрезультативнішим у своїй роботі. - У віці 86 років помер колишній політв'язень Степан Хмара. - Таємні повітряні спецоперації перших місяців війни та подробиці місії до Маріуполя - документальний проєкт "Володарі неба. На межі" покажуть на телеканалі "2+2" 24 лютого о 14:40.