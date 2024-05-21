Новини ТСН онлайн 19:30 21 травня. Обстріл Харкова, повістки від керівника і різанина в Німеччині

Новини України та світу станом на 19:30 вівторок, 21 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Від Генштабу - тепер офіційно: в ніч на 19 травня Сили оборони України вразили російський ракетний корабель "Циклон" в Севастополі, він був носієм ракет "Калібр". Це вже 28 судно РФ знищене від початку повномасштабного вторгнення. - На Харківському напрямку Сили оборони стабілізували ситуацію і не дають окупантам просуватися. - Обстріли Харкова не припиняються ні на день. Сьогодні місто атакували безпілотниками, а зранку ще й ракетами. Семеро людей звернулися за допомогою медиків. - Графіки відключень електроенергії залишаються можливо на місяці через масові атаки росіян на наші теплові і гідроелектростанції, кажуть в «Укренерго». - Міністерки закордонних справ Анналени Бербок під час візиту до Києва відвідала одну зі знищених елекстростанцій, зустрілася з очільником МЗС Дмитром Кулебою та президентом Зеленським. Про що домовились? - У Запоріжжі СБУ затримала чергову інформаторку ФСБ, яка відстежувала рух та орієнтовну кількість військових ешелонів, які їхали на передову. Як покарають зрадницю? - Євросоюз схвалив використання прибутків від російських заморожених активів на користь України. Як ними розпоряджатимуться? Й про яку суму йдеться? - Напад із ножем на 15-річного юнака із України в німецькому місті Дортмунд. Як почувається хлопець і хто нападники? - Роботодавців зобов’яжуть вручати повістки своїм працівникам і забезпечувати їх прибуття до ТЦК. Але це можливо після того, як керівництво отримує розпорядження від районної, міської держадміністрації або ТЦК. - За що директор школи на Вінниччині відшмагав різкою 13-річного школяра і яке покарання чекає на нього самого? -Тіло загиблого в авіатрощі президента Ірану Ібрагіма Раїсі доправили до столиці. Кадри продемонструвало іранське телебачення. - Прокурор МКС Карім Хан заявив, що у нього достатньо доказів щодо скоєння премʼєром та міністром оборони Ізраїлю - як і трьома лідерами ХАМАС - воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Як сильно це сколихнуло світ? - 60 років від загадкової пожежі у відділі україніки Державної публічної бібліотеки АН УРСР бібліотеки, під час якої знищені безцінні історичні рукописи. Чи стануть колись відомі справжні причини і організатори злочину проти української культури?