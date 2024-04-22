Новини ТСН онлайн 19:30 22 квітня. Розбита телевежа! Маршрутка - в провалля! Розстріл копів!

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 22 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Окупанти не припиняють обстріли мирних українських населених пунктів. Кілька годин тому обстріляли Харків – під удар потрапила телевежа. В місті перебої із сигналом цифрового телебачення. - Моторошна аварія на Київщині. Уранці мікроавтобус із дев'ятьма людьми провалився в урвище просто посеред дороги. Загинули двоє чоловіків. Ще сімох травмованих людей - шпиталізували. - Українські десантники просунулися на два кілометри в бік Луганщини. Бійці 95-ї бригади витіснили росіян із їхніх позицій під стратегічно важливим для Куп’янського і Лиманського напрямків селищем Терни. - На Вінниччині обрали запобіжний захід двом військовим, які 20 квітня, під час комендантської години, відкрили вогонь по патрульних. Їх відправили під варту на два місяці без права на заставу. - Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною - "Ягодин - Дорогуськ". Рух вантажівок там повністю відновлено. - У Люксембурзі зустрілись міністри закордонних справ та оборони ЄС. Топтема - захист українського неба, а саме відправка великої кількості засобів ППО. - Чотирилапі терапевти: у Києві спеціально навчені собаки-психологи активно допомагають цивільним та військовим оговтатися після стресу, спричиненого війною. - Негода вирує в Україні. Буревій та зливи накрили кілька областей. Як наслідок – аварійні знеструмлення і деревопади, які блокували рух транспорту.