Новини ТСН онлайн 19:30 22 лютого. Пекло під Авдіївкою. Ракети з КНДР. Блокування кордону з Польщею

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 22 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Пекло під Авдіївкою. Окупанти прагнуть здобути певні успіхи до "червоних дат" - 23 і 24 лютого. - Росія вбиває українців північно-корейськими ракетами: СБУ має докази. - Генсекретар НАТО підтримав ураження російських військових цілей за межами України. - Чи надасть Німеччина ракети Taurus Україні? - Кордон із Польщею розблокують для військових і гуманітарних вантажів, заявив прем'єр Дональд Туск. Коли остаточно знімуть блокаду? - Ексочільник ВЛК з мільйоном доларів: гучне затримання у Чернігові. - Як скоро запрацюють аеропорти в Україні? І що є найбільшою перепоною? - "Укрпошта" запустила пілотний сервіс доправлення ліків у прифронтові населені пункти, де зруйнована інфраструктура і немає аптек. - Куди вступати випускникам шкіл, аби потім не залишитися без роботи? - Метеозалежним приготуватися. Україну накриють потужні магнітні бурі. Збоїти може і техніка.