Новини ТСН онлайн 19:30 22 травня. Авіаудар по Харкову, визнання Палестини і вишкіл вже зі школи

Новини України та світу станом на 19:30, 22 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Авіаудар по Харкову: десятеро поранених, пожежі у двох районах - Майже три сотні ударів за добу на Сумщині: двоє потерпілих, пошкоджені електромережі - Подружжя загинуло, їхній 10-річний син і сусід поранені: у Покровську в обійстя прилетіла російська ракета, ймовірно "Іскандер" - На Херсонщині восьмеро поранених, під вогнем 17 населених пунктів - Допомога від США - на фронті: як американські й українські снаряди нищать окупантів на Бахмутському напрямку - ВР створила комісію, яка розбиратиметься із витратами на фортифікації та дрони - Американські конгресмени закликають міністра оборони США дозволити Україні бити американською зброєю по російській території - Озброєні "Градами" "малюки": український морський дрон як РСЗВ - Електронна черга до ТЦК: як працює і як у неї стати? - Колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову повідомили про підозру у незаконному збагаченні - Врятувати з поля бою: як працює евакгрупа 65-ї ОМБР ЗСУ - Росія атакує США у космосі: Пентагон підозрює протисупутникову диверсію - Росія соває кордони Литви і Фінляндії: Кремль вирішив захопити Балтійське море - Загроза безпеці чи шанс на мир: європейські країни визнають Палестинську державу. Ізраїль відкликає дипломатів - Розкоші колаборантів - з молотка: скільки держава вторгувала за елітні квартири, конфісковані у ворогів України - Смерть на облавку: від чого загинув чоловік на висоті 11 кілометрів? - Військова підготовка повертається у школи. Депутати ухвалили відповідний закон - Як дефіцит електрики вплине на навчання студентів? Міносвіти дає поради - За яким графіком вимикатимуть світло? - Вбивчий торнадо у США: зруйноване ціле містечко