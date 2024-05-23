Новини ТСН онлайн 19:30 23 травня. Ситуація в Харкові, арешти в армії РФ і руйнівна негода Новини України та світу станом на 19:30, 23 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Новий обстріл Харкова. Близько другої дня ворог вдарив двічі - по самому місту та передмістю - Дергачах. Щонайменше 13 людей поранені. - Ворожі обстріли регіонів України. - Росіяни промацують нашу оборону на Сумщині. Там збільшилася активність ворожих ДРГ. - Мінус російський штурмовик! На Покровському напрямку ЗСУ збили СУ-25. Це вже п'ята СУ-шка, на Донеччині з початку травня. - Можуть дати “Петріот”, але є умови. Президент Румунії озвучив, за яких обставин передасть Україні ППО. - Радари ППО, РЕБ, човни та дрони - Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні. - Арешти в російській армії. За підозрою в корупції затримали заступника Герасимова - генерала Шамаріна. - Навідник російських ракет на Яворівський полігон отримав 15 років тюрми. - Три з половиною тисячі доларів - щоби служити в тиловій частині. За підозрою в хабарництві на Дніпропетровщині затримали очільника позаштатної ВЛК. - Бив жінок серед білого дня у центрі Дніпра! Поліція затримала чоловіка, який нападав на перехожих. - Перший суддя Конституційного суду, якого обрали за новою процедурою. Сергія Різника обирали за участю міжнародних експертів та дорадчої групи. - Які документи повинні мати при собі військовозобов'язані - роз'яснення ТЦК. - У День морської піхоти в столиці згадували полонених героїв - Марка до Дня Героїв. "Вільні обирають боротьбу" - Укрпошта випустила марку, присвячену десятиріччю бригади "Азов". Наклад розкупили за лічені хвилини. - Ветеранський велопробіг у Києві. - 9 загиблих і 50 поранених - у Мексиці на передвиборчому мітингу обвалилася сцена і поховала під собою людей. - Негода на Волині. Одразу кілька сіл засипало градом. Селяни втратили врожай. - Пригріє, як влітку. Синоптики прогнозують 30-градусну спеку. - Американський актор Міша Коллінз на Сумщині. Зірка "Надприродного" бачив як відбувається гуманітарне розмінування українськими рятувальниками.