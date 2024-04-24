Новини ТСН онлайн 19:30 24 квітня. Байден підписав! США дають Україні $60 млрд допомоги!

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 24 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Одеса оговтується після ранкової ракетної атаки: залізничний рух відновили, світло в домівки ще не повернули - Літня жінка загинула, 18 людей поранені: росіяни обстрілюють прифронтові населені пункти із артилерії, РСЗВ, закидають кабами - Ще одне село, якого більше немає. Українські фотографи показали Кринки на лівому березі Херсонщини - Президент США підписав законопроєкт про допомогу Україні. Коли і яку зброю чекати на фронті? - Кремль намагатиметься дотиснути сили оборони України до того, як надійде допомога від США: прогноз ІВВ - Півтора мільярда євро ухваленої на початку року допомоги від ЄС має надійти вже 24 квітня. Що Україна повинна зробити, щоб отримати решту? - Консульські послуги чоловікам за кордоном: у МЗС роз'яснили причини і терміни обмежень - Запобіжний захід чинному міністру Сольському спробують обрати 25 квітня. - Оригінальний спосіб передати росіянам дані про блокпости сил оборони України винайшов митрополит Святогірської лаври Арсеній - Піп-колаборант з Хмельниччини: за вихваляння путіна, поширення російських фейків про війну та прославляння кіріла батюшці загрожує до 5 років за ґратами - Наркотики - поштою. Як дніпрянин налагодив наркотрафік і заробив на 12 років в'язниці із конфіскацією майна - Скільки коштує дворічна дитина? 19-річна мама з Дніпра свого сина оцінила у мільйон гривень - Нова "бавовна" на росії. Палають НПЗ і соцмережі в росіян - Хто таке "Бавовнятко" і як воно невтомно працює на російських складах, летовищах і заводах - Жовтий дощ пройшов Україною. З чим пов'язаний феномен і чи є загроза для людей і довкілля? - Дніпро виходить із берегів. У Києві фіксують підтоплення. Про небезпеку попереджають жителів Київщини, Черкащини та Чернігівщини - Хор Верьовки повернувся із благодійного виступу в США - Із ютубу - на велику сцену. Яскрава прем'єра історичного реп-мюзиклу "Ти (Романтика)" створеного на основі музичного альбому від освітнього проєкту МУР, відбулася у Києві