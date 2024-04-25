Новини ТСН онлайн 19:30 25 квітня. Авіабомба по Сумах! "Іскандер" по Смілі! Знищений ЗРК "Бук-М1"!

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 25 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Росіяни вдарили авіабомбою по середмістю Сум. - Щонайменше одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак Донеччини. - "Іскандером" по житлових кварталах - росіяни обстріляли Черкащину. Пошкоджено 47 приватних будинків. За медичною допомогою звернулися 6 людей. - Знищено російський ЗРК "Бук-М1", який саме готувався до пуску ракет. - Допомога від США. Чи надовго вистачить зброї? - Україна частіше битиме вглиб росії - командувач британської армії Тоні Радакін прогнозує, що зміниться після отримання нової військової допомоги від союзників. - Генсек НАТО випробував винищувач "Єврофайтер". - Війна дронів - як українські воїни вдосконалюють коптери, модифікують боєприпаси і б'ють по ворогу з неба. - Репресії у Криму - з моменту анексії півострова окупаційна влада засудила з політичних мотивів 320 людей. - Держсекретар США у Китаї. Чи вдасться переконати КНР припинити підтримку росії? - Українців за кордоном можуть обмежити у соцвиплатах та позбавити дозволів на роботу. Заяви посадовців Польщі та Литви. - Вижив попри все - історія порятунку військовика, який отримав поранення голови. - Шпигун у рясі. Під варту на 2 місяці відправили Митрополита Святогірської лаври Арсенія. За даними слідства, він "зливав" окупантам дані про блокпости ЗСУ. - Малюк за мільйон. 19-річній матері, яка намагалася продати сина, суд Дніпра обрав запобіжний захід - тримання під вартою. - Передав росіянам колекційні авто - колишнього депутата Одеської міськради оголосили в міжнародний розшук. - Новий РЕБ для ЗСУ. У Тернополі розробили пристрій для знешкодження ворожих дронів. - Водопілля на Черкащині. Підтоплені луки та поля. У селі Хрещатик від суші відрізано вулицю. Рятувальники на човнах доправляють місцевим мешканцям питну воду та харчі. - Гроза та град завбільшки з вишню – негода накрила Київщину. - Наші на Євробаченні. Представниці від України Альона-Альона та Джері Хейл вирушили до шведського Мальме для підготовки до конкурсу. - Сотні нових книг, лікувальні обійми та прогулянки із зірковими письменниками - у Києві стартував фестиваль "Книжкова країна". - У Венеції новий податок. З туристів, які приїздять на один день, братимуть плату у 5 євро. - Квітковий рай - у Києві на Співочому полі відкрили виставку квітів.