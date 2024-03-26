Новини ТСН онлайн 19:30 26 березня. Новий секретар РНБО. Звірячі атаки росіян

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 26 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Кадрові зміни у владі. Секретарем РНБО замість Олексія Данілова призначено розвідника Олександра Литвиненка. - Обстріл Харківщини. Близько опівдня росіяни вдарили по Шевченківському району Харкова. Вночі по Дергачах ворог запустив керовану авіабомбу - четверо людей поранені. А у Вовчанську загинув чоловік. - Четверо поранених, понівечені багатоповерхівки та приватні оселі, пошкоджений Палац спорту. Одеса оговтується після чергової атаки росіян. - Як "Грінч" збив російську ракету, яка летіла на Київ? - "Нептун" відправив на дно російський корабель. Сили оборони України підбили великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який Росія захопила під час анексії Криму. - На Вінничині заборонили в'їзд чоловікам до прикордонної смуги. - Євросоюз вирішує долю українського зерна. Чи повернуть обмеження агропродукції для України? - Обвал мосту в США. У Балтиморі судно протаранило опору мосту зі жвавим автомобільним рухом. Рятувальники повідомляють про велику кулькість жертв. - Потепління та обстріли ТЕЦ - в Україні дочасно завершують опалювальний сезон.