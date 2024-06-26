Новини ТСН онлайн 19:30 26 червня. Відстрочка у Резерв+, санкції проти Білорусі, обмін полоненими

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 26 червня 2024 року, в огляді ТСН: - 19 постраждалих внаслідок російських обстрілів прифронтових населених пунктів. - Життя під постійними обстрілами: в Оріховому залишаються близько восьми сотень людей. - Понад півтори сотні бойових зіткнень за добу: де на фронті нині найгарячіше? - 90 вдома, скоро чекаємо ще: у ГУР повідомили, що 53-й обмін полоненими ще не закінчився. - 20 тисяч викрадених дітей - і це тільки офіційна статистика: Україна вимагає списки, Росія плутає сліди. - Новий Генсек НАТО: чого чекати від Марка Рютте? - Каллас замість Борреля: як зміна головного дипломата позначиться на європейському майбутньому України? - Прикрити кремлівську лазівку: посли ЄС ухвалили санкції проти Білорусі. - Кредит на енергонезалежність: кому і на що саме можуть дати майже півмільйона гривень від держави? - Напад на ветерана у Дніпрі: Печерський суд обирає запобіжний захід охоронцю Тищенка. - Відстрочка у "Резерв+": що робити тим, у кого відсутній статус бронювання у застосунку. - Відрядження на роки: як у міністерстві культури пояснили переїзд Київського симфонічного оркестру в ЄС. - Розкопки у Лаврі: що знайшли у головній християнській святині? - День кримськотатарського прапора: у столиці встановили рекорд. - Як водити куста і що це таке? На Рівненщині провели унікальний дохристиянський обряд. - Китайці знищують свою теплоелектростанцію. Причина вас вразить!