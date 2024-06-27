Новини ТСН онлайн 19:30 27 червня. Пожежа на підстанції! Безпекові угоди, мобілізація студентів

Новини України та світу станом на 19:30 четверга, 27 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Пожежа на енергетичному об'єкті у Києві - що сталося? - Четверо поранених після вибухів у Харкові. Ворог гатив також по Херсонщині, Донеччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. - Втратив ногу, але хоче повернутися на службу. Історія поліцейського з Кривого Рогу, який дивом вижив після ракетної атаки. - Понад 70 атак упродовж доби. На яких ділянках фронту ситуація найбільш напружена? - Як Росії вдалося наростити виробництво зброї в обхід західних санкцій? - Чому нам досі бракує комплексів протиповітряної оборони енергетичних об'єктів? - Одразу три нові безпекові угоди для України. У Брюсселі стартував дводенний саміт лідерів ЄС. - Бюджетна підтримка. Україна отримала від ЄС майже 2 млрд євро фінансової допомоги. - Як у Білому домі відреагували на скандальний план радників Дональда Трампа щодо припинення війни? - Чи мобілізуватимуть до війська студентів та аспірантів? - Чи покращилися темпи мобілізації і скільки чоловіків вже оновили свої дані? - Штурм президентського палацу! В Болівії відбулася невдала спроба військового перевороту. - Два місяці під вартою з можливістю застави у 30 мільйонів гривень: суд обрав запобіжні заходи Михайлу Ланьо та Андрію Балозі. Їх підозрюють в корупційному скандалі на Закарпатті. - Два десятки ухилянтів викрили прикордонники на Буковині неподалік кордону з Молдовою. За незаконний перетин кордону кожен заплатив по 12 тисяч євро. - Як окупанти знищили Херсонес - єдину пам'ятку ЮНЕСКО у Криму? - Сюрприз для випускників у Кропивницькому. На урочисту церемонію потайки покликали з фронту батьків учнів, які закінчили школу з медаллю. - Маневри та розмінування акваторії. Українські кораблі разом із НАТО беруть участь у навчаннях «Сі Бриз» в Атлантичному океані. - Підтримка для українських захисників.10 нових пікапів отримає бригада спецпризначення «Азов» Нацгвардії України. - Затримання втікачів, пошук наркотиків та вибухівки. На Львівщині кінологи-інструктори складають випускні іспити разом зі своїми чотирилапими підопічними. - 30-градусна спека та небезпека пожеж. Прогноз синоптиків на найближчі дні.