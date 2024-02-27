Новини ТСН онлайн 19:30 27 лютого. Росіяни наступають на семи напрямках!

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 27 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Повітряні сили ЗСУ збили одразу два російські винищувачі. Пари бомбардувальників Су-34 ворог позбувся на східному напрямку. - Біля Авдіївки окупанти змогли захопити Степове і Сєверне. Російський наступ триває на семи напрямках фронту. - Росія вбила двох поліціянтів на Сумщині. Вони фіксували результати попереднього ворожого обстрілу, коли артилерія окупантів ударила знову. Поранено ще чотирьох правоохоронців. Трьох людей поранили росіяни на Донеччині, а на Харківщині - знищили сільську школу. - Західні війська можуть розгорнути в Україні. Таке припустив президент Франції Макрон після зустрічі наших союзників у Парижі. Тим часом Європарламент проголосував за виділення 50 мільярдів євро для України. - Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії - обговорити "Формулу миру" України та повернення полонених і депортованих із Росії. Крім цього, на порядку денному - участь Саудівської Аравії у відбудові України та низка економічних питань. - Протест польських фермерів перекинувся з українського кордону до Варшави. Багатотисячні акції відбуваються біля урядових установ. Фермери, зокрема, вимагають заборонити неконтрольоване, на їхню думку, ввезення аграрної продукції з України. - Троє людей загинули на Львівщині. В аварію потрапив бус для перевезення полеглих військових. У нього в'їхало авто з п'яним кермувальником. Винуватець і ще два його пасажири - померли на місці. - 14 коней живуть на фермі у Нікополі на Дніпропетровщині під постійними російськими обстрілами. Раніше коні катали відвідувачів та тренували спортсменів. Тепер - звикли до вибухів і дзижчання дронів. - Київські рятувальники взяли на роботу кота. Звати його Ізюм. Хвостатого безхатька знайшли півтора року тому на деокупованій частині Харківщини. Тепер він постійно разом із ДСНСівцями.