Новини ТСН онлайн 19:30 27 травня. Жалоба у Харкові, замах на Буданова і поповнення у Джамали

Новини України та світу станом на 19:30, 27 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Харків у жалобі за жертвами суботньої атаки по гіпермаркету. - Ворог атакував "Шахедами" Жмеринку, пошкоджено 11 будинків та школу. - Іспанія надасть Україні військову допомогу на мільярд євро упродовж цього року. - Хто готував замах на Кирила Буданова? Подробиці опублікували у «The Times». - Великий вишкіл. Бригада "Азов" поновила тренінги для всіх охочих. - Відомий авіатор передав артилеристам два розвідувальні безпілотники. - Ветеранська справа. Родина військових виграла грант і заснувала козячу ферму. - Втретє мама. У співачки Джамали народився син.