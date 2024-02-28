Новини ТСН онлайн: 19:30 28 лютого. Куп'янськ атакували КАБами! Важливий візит: Зеленський в Албанії

Новини України та світу станом на 19:30, 28 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Оборона одразу на семи напрямках, понад сотня бойових зіткнень: як змінилася ситуація на фронті - Бойовий "лелека": як працює аеророзвідка на Бахмутському напрямку - 10 збитих російських літаків за 10 днів: чи довго Україна зможе тримати такий темп? - Кількість поранених у Купʼянську зросла до пʼяти. Ворог вдень атакував місто керованими авіабомбами. Влучили у церкву та кав'ярню. - Окупанти посилили тиск на Оріхів. У місті ще лишається півтори тисячі мешканців. - Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу з Росією. В Тирані Зеленський підписав договір з Албанією. - Джо Байден переконував сенаторів та конгресменів зламати опір республіканців і почати допомагати Україні. Чи вдалося? - Голова Єврокомісії закликала допомагати Україні російськими грошима, як це працюватиме? - Китайський мир. Пекін почав другий тур "човникової дипломатії". Що пропонують? - ПМР кличе Путіна на допомогу. Тамтешні депутати зібралися вперше за 18 років і звинувачують Молдову в утисках. - Блокада на польсько-українському кордоні не припиняється. Кількість ваговозів з обох боків катастрофічно збільшується. - Хто завадив врятувати "Мрію"? СБУ розібралася, чому росіяни змогли знищити найбільший у світі літак - Ахмед Закаєв у Києві. Голова уряду чеченської республіки Ічкерія у вигнанні закликав світ не допустити, щоб Україна розділила долю його країни. - СБУ ідентифікувала трьох дагестанців, які розстріляли чоловіка під час окупації Харківщини у 2022 році. - Викрадали одяг та військове екіпірування і продавали в інтернеті. Правоохоронці піймали злочинну групу, до якої входили і цивільні, і військові - В Одесі затримали грабіжника, який, погрожуючи пістолетом, викрав сумку із півсотнею тисяч доларів. Гроші були зібрані для волонтерів. - Хліб з-під землі: у найбільш поруйнованому районі Харкова підземна пекарня щоденно випікає по пів сотні хлібин. - Загроза повені у столиці та на Київщині. Метеорологи оголосили перший рівень небезпеки. - Тролейбусне депо запрошує: в Одесі стати водієм пропонують усім охочим. Навіть тим, хто ніколи не сидів за кермом.