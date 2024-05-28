Новини ТСН онлайн 19:30 28 травня. F-16 для України! Результати візиту Зеленського до Бельгії!

Новини України та світу станом на 19:30, 28 травня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - У Харкові продовжують розбирати завали після суботньої атаки. Рятувальники знайшли тіла 18 загиблих. - Росіяни посилюють тиск на Куп'янськ, а ситуація у Вовчанську - контрольована. Де ще гаряче на лінії фронту? - Унікальні кадри Вовчанська з дрона і ексклюзив нашого кореспондента з околиць міста, де точаться вуличні бої. - Нова безпекова угода і 30 F-16 для України: результати візиту Зеленського до Бельгії. - Крадіжка на мільйон. У Кривому Розі чиновників та підприємців упіймали на розкраданні державних грошей, виділених на ремонт укриттів. - Електроенергія подорожчає вже з 1 червня. Якими будуть нові тарифи на світло і яка ситуація з відключеннями? - Українські військові створили наземні дрони "Махно", які допомагають евакуювати поранених та нищити ворогів. - Коли весна не в радість - як рятуватися від сезонної алергії?