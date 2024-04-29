Новини ТСН онлайн 19:30 29 квітня. Удар по "палацу Ківалова"! Поляки розблокували кордон!

Новини України та світу станом на 19:30 понеділка, 29 квітня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Ворог завдав ракетного удару по Одесі. За даними ОВА, 2 людини загинули, 8 поранені. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик. Один з ударів був по "палацу Ківалова". - Напружена ситуація на фронті. Ворог атакує на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках. - Окупанти штурмують околиці Часового Яру на мотоциклах та мопедах, вдаючись до тактики бойовиків ХАМАСу. - Колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов показав у Мережі світлину з Часового Яру. За це місто точаться запеклі бої. - В Одесі українські військові пострілом збили російський безпілотник "Орлан-10". У нього поцілили з тренувального літака місцевого аероклубу. - Неанонсований візит до Києва генсека НАТО. Чи чекати Україні на запрошення до членства в Альянсі цього літа? - 10 кілометрів пішки під обстрілами здолала 98-річна пенсіонерка, щоб вийти з окупованої частини Очеретиного на Донеччині. - Польські фермери розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. - У Запоріжжі під час циркового виступу двоє неповнолітніх гімнастів зірвалися з триметрової висоти. У якому стані підлітки? - На Сумщині СБУ затримала подружжя пенсіонерів, які наводили російські "Гради" на прикордонні громади. - Скандал у будинку для літніх людей на Закарпатті. Один з підопічних заявив, що його утримують силою, намагаючись відібрати майно. - Депардьє у тюрмі - французького актора взяли під варту через обвинувачення у сексуальному насильстві. - У яку суму цьогоріч обійдеться великодній кошик? - У Києві відбудеться Фестиваль писанки, на якому спробують встановити світовий рекорд з одночасного розпису яєць. - Сонячний тиждень напередодні свят і мокрий Великдень - яку погоду прогнозують синоптики?