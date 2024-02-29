Новини ТСН онлайн: 19:30, 29 лютого. Мінус три ворожі Су-34! Жахливе вбивство балетмейстерки

Новини України та світу станом на 19:30, 29 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Мінус три ворожі винищувачі! На Східному напрямку у ворога поменшало Су-34. - Фронтові зведення. - Справа Гринкевичів. Одразу чотири апеляції в справі родини львівських бізнесменів, підозрюваних у розкраданнях на армії, мали розглянути в Київському апеляційному суді. Три з них - перенесли, одну - відхилили. - Обстріл Херсонщини. Ворог поцілив у п'ятиповерхівку. Один чоловік загинув, один поранений. - Остання "заначка". У Пентагоні заговорили про президентські кошти які можуть дозволити використати на допомогу Україні. - Вчаться на прикладі російського вторгнення. У Німеччині змоделювали сценарій можливого нападу на Альянс. - Польська влада не відкидає запровадження ембарго на продукти з Росії та Білорусі. Прем'єр говоритиме про це з фермерами і підніме питання у Брюсселі. - Путін погрожує світові ядерною зброєю, а росіян закликає більше народжувати - про що російський диктатор сказав у посланні до федеральних зборів. - Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом підтримувати Україну зброєю аж до самої перемоги. - Президент Аргентини планує провести Саміт держав Латинської Америки на підтримку України. - У Харкові прощалися із замордованою балетмейстеркою театру музичної комедії. В поліції кажуть через ревнощі її вбив чоловік, з яким вона планувала розлучитися. - День цифрового навчання. Головна мета - звернути увагу на важливість діджиталізації освіти. - Служба безпеки затримала жінку, яка працювала на російські спецслужби. - Змушували співати російський гімн та вчити пропагандистські вірші. Бранець окупантів військовий Микола Гойдало - після обміну розповів про пережите за двадцять місяців. - Росіяни нищать українську культурну спадщину. - Півтонну авіабомбу знищили на Запоріжжі. - Сумщина зміцнює оборонні рубежі. - 1000-річну кам'яну бабу врятували із зони бойових дій. Артефакт вагою з тонну перевезли до Дніпра. - Температурний рекорд на Закарпатті. В останній день зими тут зафіксували 20 градусів тепла! Це найвища зимова температура за всю історію спостережень в області.