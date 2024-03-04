Новини ТСН онлайн: 19:30, 4 березня. Наступ на Часів Яр! Шпигунський скандал на увесь світ!

Новини України та світу станом на 19:30, 4 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: Одеса оговтується від страшної ворожої атаки, яка обірвала 12 доль і перетворила життя багатьох сімей на пекло. Ворог намагається просунутися з різних флангів у районі Часового Яру. Жорсткі бої тривають на околицях Іванівського на Бахмутському напрямку, куди окупанти стягують значні резерви. Українські воїни на Донеччині просто біля лінії фронту збирають смертоносні дрони, щоб перекрити нестачу боєприпасів, і розносять ними ворожі позиції на друзки. Терористи РФ скинули вибухівку на пішохода у Бериславі на Херсонщині – чоловік дивом вижив, але отримав поранення. Гучний шпигунський скандал у Німеччині: російські пропагандисти оприлюднили розмову німецьких офіцерів, зокрема і про ймовірність передачі Україні далекобійних ракет Тaurus. Відтак в країні вимагають розслідувати витік інформації. Масштабні навчання НАТО стартують сьогодні у Фінляндії, Норвегії і Швеції. Участь у них візьмуть понад 20 тисяч солдатів із 13-ти країн Альянсу. Дональд Трамп таки може балотуватися на пост президента США. Верховний суд скасував рішення суду штату Колорадо. Республіканець Трамп, найімовірніше, стане головним конкурентом демократа Джо Байдена. Всі соцвиплати будуть вчасно - бюджет встоїть і без допомоги США у першому кварталі, - запевняють в уряді, а вже в березні очікується транш від МВФ - 900 мільйонів доларів та інші виплати країн-партнерів, які перекриють дефіцит бюджету. На Росії у Самарській області підірвали важливу стратегічну переправу, якою окупанти перевозили боєприпаси. Найближчим часом цей шлях буде недоступний, - повідомили в українській розвідці. Ветеран з Вінниччини Роман Кашпур, який втратив на війні ногу, взяв участь у Токійському марафоні. Дистанцію здолав за 4 години 50 хвилин і встановив новий власний рекорд. В Україні очікуються морози – цього тижня синоптики прогнозують до -10 уночі. Мінливою погода буде до середини березня, а весна сповна візьме своє у 15-х числах місяця