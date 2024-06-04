Новини ТСН онлайн 19:30 4 червня! Ракетний обстріл Дніпра, тривалі вимкнення світла і спека за 30 Новини України та світу станом на 19:30, 4 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Над Кривим Рогом вдень збили ворожий безпілотник. А в Білозерці на Херсонщині вже четверо потерпілих. У Велетенському місцева жителька загинула на подвір'ї власного будинку. - Ракетний обстріл Дніпра. 7 поранених, серед них діти. Ціла вулиця розтрощених будинків. Допомагають перекрити дахи і тимчасово закрити вікна комунальники і волонтери. - Сили оборони контролюють більшу частину Вовчанська на Харківщині. Відео ефективного нищення ворога виклав 2-й батальйон 101-ї бригади. - Бійці 25- повітряно-десантної бригади зупинили просування ворога на Покровському напрямку. Росіяни стягують сили для чергової спроби прориву. Репортаж корспондентки ТСН Юлії Кирієнко. - В Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Як віддають шану загиблим дітям у Дніпрі, Чернівцях і Луцьку. - Чоловікам призовного віку за кордоном, які завантажили додаток «Резерв+» і отримали статус «у розшуку» треба повернутися в Україну і оновити дані у ТЦК - речник Міноборони Дмитро Лазуткін. - Операція "ухилянт". Як з'явився інтернет-мем і як росіяни намагаються це використати? - В Україні вимкнення світла стануть тривалішими. Сьогодні екстрені знеструмлення застосовані в 7 областях та в Києві. Які причини називають в Укренерго? - Верховна Рада ухвалила Закон про застосування англійської мови. Для кого в Україні володіння англійською стане обов'язковим? - У столиці відкрили Центр відновлення Інституту зцілення травм українського біблійного товариства. Тут надаватимуть підтримку тим, хто зазнав різних психологічних травм. - Майже третина українських родин має серйозні проблеми зі здоров'ям. Як державні інституції вчаться забезпечувати рівні можливості і безбар'єрність? - У Чернівцях ударив град. Дощ із льодяними кульками тривав недовго, але з десяток вулиць у середмісті та в спальних районах попливли, підтопило і автостанцію. - Екоцид Чорного моря. Як воєнні дії вплинули на морську екосистему і що з цим робити? - Спека за 30 - увесь робочий тиждень в Україні. Які ще прогнози синоптиків?