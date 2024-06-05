Новини ТСН онлайн 19:30 5 червня. Військова техніка в Києві, аварія з поліцейськими і зникла дитина

Новини України та світу станом на 19:30 середи, 5 червня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - 64 бойові зіткнення від початку доби: де на фронті нині тривають бої? - "Маршрутка" до Роботиного: як під постійними обстрілами на Запоріжжі на передову підвозять боєкомплект. - 50 мільярдів доларів кредиту готові надати Україні США. Яку хочуть заставу? - Військова техніка на вулицях і перевірки на блокпостах - що відбуватиметься у Києві та області найближчі дні? - Дослухатися до Міноборони чи до уряду: що робити юнакам, яким виповнилося 17 за кордоном? - Битва паспортів: прикордонники пояснюють, чому українське громадянство сильніше за будь-яке інше? - Негода знеструмила понад дві з половиною сотні населених пунктів. Як це впливає на графіки вимкнення світла? - Двоє загиблих, 16 поранених, пошкоджені електромережі, об’єкти інфраструктури, приватне житло: підсумки російських обстрілів цієї доби - Харківщина у вогні. Через ворожі обстріли палають не лише міста і села - загорівся ліс. - Гроші виплатили - квартири не отримали: як державний забудовник залишив інвесторів просто неба? - Маршрутники звинувачують столичного чиновника у поборах: як відреагували в ДБР? - Не повернувся із відрядження: чернівецький депутат зник з потяга дорогою з Румунії. Куди подівся Олексій Волощук? - Загроза для цивільних? Чому депутати відклали розгляд законопроєкту про військову поліцію? - Російського агента виявили у вищому військовому керівництві Молдови. Що йому загрожує за зраду? - Пішла до школи і не повернулася: у Німеччині зникла 9-річна українка - Пошуки рівненської поліцейської, яку в Одесі змило в море, завершилися: тіло знайшли за кілометр від місця трагедії. - Аварія з поліцейськими: у Львові зіштовхнулося три машини, 7 людей постраждали - Майже два мільйони гривень відсудила в обленерго родина з Рівненщини. Чим завинили енергетики? - Махінації із депозитами: у Дніпрі троє працівників банку ошукали клієнтів на шістдесят мільйонів гривень - Лідія Степанівна тепер власниця будинку: 98-річній жінці, яка здолала 10 кілометрів пішки, аби не жити в окупації, подарували дім.