Новини ТСН онлайн 19:30 6 березня: Росіяни вгатили ракетою по Одесі - там був Зеленський! Новини України та світу станом на 19:30 середи, 6 березня 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Знову обстріл Одеси. Російська ракета прилетіла в порт, коли Володимир Зеленський зустрічався там із грецькою делегацією. Саме президент підтвердив інформацію про загиблих та поранених унаслідок атаки. Ані він, ані іноземні гості не постраждали. - Авіабомбою по житловому будинку влучили росіяни у Боровій на Харківщині. З-під завалів змогли врятувати двох дітей і поранену жінку. Чоловік згорів живцем. - Удар безпілотників по Сумах. Щонайменше 7 поранених, серед них 11-річний хлопець. Пошкоджені 14 багатоповерхівок, лікарня, 20 авто. - Перший з новозбудованих надводних дронів назвали "Авдіївка". На 35 безпілотників Sea Baby команда UNITED24 разом із волонтерами за півтори доби зібрала понад 320 мільйонів гривень. Як конструктори СБУ тестують на воді перший "народний" дрон - репортаж Андрія Цаплієнка. - Бойкот Лаврова. Європейські посли в Росії колективно відмовилися приходити на зустріч із міністром закордонних справ. Він збирався на камери вимагати, аби вони не втручалися в президентські вибори в Росії. Прийшов лише міністр закордонних справ Нігерії. - Протистояння чинного та колишнього президентів США. Джо Байден і Дональд Трамп перемагають від своїх партій у так званий супервівторок. Суперниця Трампа Ніккі Гейлі заявила, що припиняє боротьбу. - Польські фермери влаштували нову акцію протесту у Варшаві під урядом. Палили шини і символічну труну. Зустріч із представниками фермерів прем'єр Туск поки що призначив на цю суботу. - Одразу 12 чоловіків, які хотіли втекти до Румунії, затримали на Закарпатті. 7 виловили з річки Тиса, один поранився, не здолавши загороджувальний паркан, двох затримали за допомогою безпілотника. - Чому скасували тендер щодо закупівлю продовольства для ЗСУ? - Деснянський суд Києва допитує свідків та потерпілих у справі сторожа поліклініки, який вчасно не відкрив укриття під час російського обстрілу торік у червні. Тоді загинули троє людей, серед них 9-річна дівчинка. Хто ще винен у трагедії? - УКФ з головою. Очільницею наглядової ради Українського культурного фонду призначено Наталію Кривду - професорку кафедри української філософії та культури КНУ імені Тараса Шевченка. - Посмертне донорство. Багато ТСНівців написали заяви на трансплантацію органів після смерті. Їх внесуть до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Чому це важливо?