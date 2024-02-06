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Новини ТСН онлайн 19:30 6 лютого. Ракетою вбили немовля, скандал з СБУ, замінована ЗАЕС

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Новини ТСН онлайн 19:30 6 лютого. Ракетою вбили немовля, скандал з СБУ, замінована ЗАЕС

Новини України та світу станом на 19:30 вівторка, 6 лютого 2024 року, в огляді ТСН спеціально для глядачів YouTube: - Ракетна атака по Харківщині. У Золочеві зруйнований готель, загинуло двомісячне немовля. - До Києва прибув головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель. Під час переговорів у Києві йтиметься про військову та фінансову підтримку України. - На Львівщині боржникам електроенергії вимикають живлення. Перші в списку на відключення - ті, у кого заборгованість на десятки тисяч гривень. - На Рівненщині в реанімації рятують жінку після збройного нападу. Чоловік накинувся на двох жінок з пістолетом та сокирою, а потім погрожував підірвати поліцейських. - Голову СБУ викликали для доповіді у Верховну Раду в справі прослуховування журналістів-розслідувачів Bihus.info. Справу передали до Державного бюро розслідувань. - Замінована ЗАЕС. Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до Києва, а 7 лютого вирушить на окуповану росіянами атомну станцію. - Ні повісток, ні виборів у "Дії" не буде. Але невдовзі можна буде одружитися онлайн. - У Києві змінюють правила отримання домашніх тварин. Їхніх власників запрошують до обговорення.

  

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