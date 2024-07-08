Новини ТСН онлайн 19:30 8 липня. 31 загиблий! Чорний понеділок масованої атаки!

Новини України та світу станом на 19:30, 5 липня 2024 року, в огляді ТСН: - Щонайменше 31 загиблий та 125 поранених - результат сьогоднішньої масованої атаки росіян по українських містах. Під ударом опинилися Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ. - Під час масованої російської атаки одна з ракет влучила у столичну дитячу лікарню "Охматдит". Відомо про щонайменше двох загиблих, одна з них - 30-річна лікарка. Пряме ввімкнення з "Охматдиту". - На відео потрапив момент влучання російської ракети у столичну дитячу лікарню "Охматдит". - В одному зі спальних районів Києва зруйновано цілий під’їзд житлового будинку. Там триває рятувальна операція. Під завалами і досі можуть залишатися люди. Пряме ввімкнення з місця. - 11 загиблих і майже 70 потерпілих після масованої ракетної атаки на Дніпропетровщині. Атакували Дніпро та Кривий Ріг. - Ще один воєнний злочин, за який Росія має відповісти. Як у світі реагують на сьогоднішню агресію Росії? - Щонайменше 22 загиблих та близько сотні постраждалих у столиці після масованої російської атаки. Ворог бив по місту ракетами різного типу. Вівторок у Києві оголосили днем жалоби. - 5 поранених у Луцьку. Як покарають чоловіка, що кинув гранату у натовп людей? - У Голосіївському та Шевченківському районах столиці ракетами зруйновані три трансформаторних підстанції ДТЕК. Як відновлюють електромережі? - "Укрзалізниця" допоможе пацієнтам "Охматдиту" та їхнім сім'ям поїхати додому або у інше місце лікування. - Україна підписала безпекову угоду з Польщею. Якої нової підтримки чекати? - Кому присвятила свій рекорд легкоатлетка Ярослава Магучіх?