Новини ТСН онлайн 19:30 8 серпня. Армія+, наступ на Курщину, Охматдит працює, втікач-ОПЗЖшник

Новини України та світу станом на 19:30, 8 серпня 2024 року, в огляді ТСН: – У США відреагували на події на Курщині. Чи має Україна право на збройну відповідь Росії? – «Суджа за пів дня»: поки офіційні джерела зберігають тишу, соцмережі вибухнули мемами про український наступ на Курську область. – Росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках фронту. Де зараз найгарячіше? – На Сумщині, яка потерпає від інтенсивних ворожих обстрілів, оголосили про евакуацію з 23 населених пунктів. – На Сумщині росіяни вбили 6-річного хлопчика та його 22-річного брата. Під прицілом ворога Донеччина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Харківщина та Запоріжжя. – Історія виживання: репортаж про два роки в полоні і перенесені тортури оборонців Маріуполя. – «Дія» для військових. Відсьогодні в Україні запрацював новий додаток «Армія+». У ньому можна буде отримати унікальний номер для цифрових послуг, оформити електронний рапорт та пройти опитування. – Місяць після обстрілу «Охматдиту». Які відділення уже запрацювали в найбільшій дитячій лікарні України? – Намагався втекти з України, перебуваючи під домашнім арештом: депутата з Черкащини від забороненої партії «ОПЗЖ» затримали на кордоні. – У Києві правоохоронці затримали 16-річного підпалювача військових авто, якого завербували ФСБ. – Дитячий вагон сьогодні вперше відправився з Харкова. Куди курсуватиме вагон для мам з малятами? – Єдина в Україні горила, яка вже 25 років живе у Київському зоопарку, святкує 50 років!